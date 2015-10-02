Американский раввин осудил злодеяния армянских захватчиков против мирного населения Азербайджана

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Популярная в Соединенных Штатах израильская газета The Times of Israel опубликовала статью американского раввина Израиля Барука под названием «Как преодолеть ненависть и отсутствие толерантности... Я не сионистский подлец». В ней автор отвечает на обвинения армянских читателей и представляет подробности злодеяний армянских военных, совершенных в Азербайджане.

И.Барук пишет, что в своей предыдущей статье он представил читателям подробности жестокого уничтожения боевиками ИГИЛ культурного наследия Сирии, а также «культурной» и этнической чистки, совершенной армянами против Азербайджана. Эти подробности, пишет И.Барук, основаны на фактах международных правозащитных организаций и организаций, представляющих мировое сообщество, включая ООН. Статья была встреченf "шквальным огнем" не только оскорблений, но и открытых угроз, которые сопровождались антисемитскими комментариями. "В этих комментариях я наткнулся на слова "сионистский подлец", после чего перестал читать дальше", - пишет раввин.

В комментариях, продолжает автор, он увидел не только организованные усилия имеющих особые интересы определенных групп, которые недоброжелательны и неинформированы о злодеяниях армян, но и яркое присутствие антисемитизма. Это, в свою очередь, побуждает на предоставление дополнительных фактов, демонстрирующих важность поддержки еврейской общины таким странам как Азербайджан и Израиль, в которых приветствуют и воспитывают гармонию, толерантность и надежду, рассуждает И.Барук.

Далее в статье автор пишет о незаконной оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана армянскими захватчиками в 1990-х годах, которая продолжается по сей день, несмотря на резолюции Совета Безопасности ООН и осуждение со стороны мирового сообщества. И.Барук также рассказывает о зверствах армянских захватчиков против мирных жителей Азербайджана.

Затем раввин повествует о давних традициях толерантности в Азербайджане, в частности, в отношении евреев. Это очевидно, особенно в настоящее время, когда в таких странах, как Армения, господствует антисемитизм. В докладе Антидиффамационной лиги за 2014 год Армения была показана как вторая самая антисемитская страна Европы, подчеркивает автор.

В заключение И.Барук призывает армянское руководство признать злодеяния против азербайджанского народа. Он пишет, что Азербайджан заслуживает поддержки в своей борьбе против сил, которые пытаются приостановить прогресс и восстановление мира, отмечает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.