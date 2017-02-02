Американский политолог: Правительство Армении продолжает нарушать права человека

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Армения исторически не выполняла правила ведения войны, ее правительство продолжает нарушать права человека".

Об этом Report заявил американский политолог Питер Тейс, комментируя отказ армянской стороны вернуть тело азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, погибшего в результате пресечения провокации с армянской стороны.

По его словам, правительство Армении ведет себя так же как и страны, которые отказываются применить демократические реформы и укрепить политику по защите прав человека.

"Армения должна покинуть каждую захваченную пядь земли Азербайджана. Основываясь на исторических источниках и археологических раскопках, регион Нагорного Карабаха и семь прилегающих районов являются суверенной территорией Азербайджана. Международное сообщество и организации должны выразить свою твердую позицию по поводу отказа Армении вернуть тело азербайджанского солдата. Это беспрецедентный пример нарушения международных правил ведения войны", - сказал П.Тейс, отметив, что подобные действия напоминают те, что совершают боевики террористической организации "Исламское государство".