Американский политолог: ЕС, НАТО и США должны оказывать больше давления на правительство Армении

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Правительство Армении пытается сохранить статус-кво, продолжает нарушать международные и гуманитарные законы и постоянно совершает ужасные деяния против невинных гражданских лиц и культурных ценностей Азербайджана.

Об этом Report заявил американский политолог Питер Тейс.

По его мнению, встречи, проведенные на двустороннем и многостороннем уровне для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, не принесли конкретных результатов, Минская группа ОБСЕ же фактически тратит время и ресурсы, в то время как определенных результатов нет: "Со стороны ЕС, НАТО и США должно быть оказано больше давления на нынешнее правительство Армении, с тем чтобы оно немедленно вывело свои войска с суверенных территорий Азербайджана. Практика постоянных нарушений режима прекращения огня со стороны Армении является явным показателем нарушения суверенитета Азербайджана и ведет нас в те темные дни, когда фашистская Италия оккупировала Эфиопию и Эритрею в 1930-х. Армения не уважает международное право, и политика Еревана является основным препятствием на пути экономического развития не только на Кавказе, но и в Европе".

Касаясь принятия штатом Мичиган резолюции о признании так называемого "геноцида армян", П. Тейс выразил сожаление, что законодатели Мичигана вновь попали в армянскую ловушку дезинформации: "Кто бы ни инициировал это, Мичиган стал жертвой армянской пропаганды. Законодатели штата этим шагом отказываются признать кровавые деяния армян против азербайджанцев. Мы все еще являемся свидетелями двойных стандартов в мире".

В то же время П. Тейс назвал невозможным признание федеральным правительством США вымышленного "армянского геноцида" "даже если все 50 штатов признают этот "геноцид".