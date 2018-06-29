Американский эксперт: Единственным рецептом для развития экономики Армении является вывод ее войск из Карабаха

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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Арестованный "национальный герой" Армении Манвел Григорян нажил богатство за счет коррупции и нанес непоправимый урон имиджу Армении за рубежом".

Об этом Report заявил американский политолог, профессор Университета Маркетт (Висконсин) Питер Тейс, комментируя скандальное дело вокруг кражи благотворительности для солдат со стороны экс-депутата Армении, генерала Манвела Григоряна.

По его словам, подобные действия со стороны высоких армейских чинов являются причиной массового дезертирства среди армянских солдат:

"За последние 30 лет армянская армия не продемонстрировала высокий уровень тактической подготовки и высокого уровня боевого духа. Такого не будет до тех пор, пока армянские генералы ведут люксовую жизнь, тогда как их земляки живут в нищете, а официальный Ереван держит азербайджанские земли под оккупацией".

Политолог также отметил, что армянское общество пребывает в унынии, большое число молодых людей покидает Армению ради лучшей жизни, в то время как армянские солдаты недоедают, сталкиваются с нехваткой амуниции и пребывают в подавленном состоянии.

"Единственным рецептом для развития экономики Армении является вывод ее войск из оккупированных территорий Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен использовать свое влияние, чтобы перестать быть стороной-агрессором в регионе Южного Кавказа", - заявил П. Тейс.