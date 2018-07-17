Американский дипломат: Процесс по урегулированию карабахского конфликта продолжается хорошим шагом

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ "Хотя Минский процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не был в повестке переговоров президентов США и России, я не вижу никаких причин, почему мы должны видеть изменения в статусе процесса Минской группы. Я думаю он продолжается хорошими шагами".

Об этом Report заявил временный поверенный в делах США в Азербайджане Уильям Гилл, комментируя вопрос о том, может ли встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля повлиять на активизацию процесса урегулирования карабахского конфликта.

У.Гилл выразил уверенность, что в этом процессе возможна активизация: "Этот процесс занимает время. Имело место изменение в правительстве Армении, которое, возможно, открывает дорогу для некоторой активизации".

Временный поверенный в делах США также не исключил посещение региона сопредседателями Минской группы ОБСЕ в ближайшие пару месяцев.