 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Американский дипломат: Процесс по урегулированию карабахского конфликта продолжается хорошим шагом

    Уильям Гилл: В этом процессе возможна активизация

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ "Хотя Минский процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не был в повестке переговоров президентов США и России, я не вижу никаких причин, почему мы должны видеть изменения в статусе процесса Минской группы. Я думаю он продолжается хорошими шагами".

    Об этом Report заявил временный поверенный в делах США в Азербайджане Уильям Гилл, комментируя вопрос о том, может ли  встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля повлиять на активизацию процесса урегулирования карабахского конфликта.

    У.Гилл выразил уверенность, что в этом процессе возможна активизация: "Этот процесс занимает время. Имело место изменение в правительстве Армении, которое, возможно, открывает дорогу для некоторой активизации".

    Временный поверенный в делах США также не исключил посещение региона сопредседателями Минской группы ОБСЕ в ближайшие пару месяцев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi