Аллахшукюр Пашазаде призвал мировых религиозных лидеров признать Ходжалинский геноцид

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Председатель управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде обратился к мировым религиозным лидерам, международным организациям и Европейскому суду по правам человека в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

В обращении говорится:

"В преддверии 26-й годовщины совершенного в Карабахском регионе Азербайджана Ходжалинского геноцида мы еще раз обращаемся ко всему мировому сообществу.

26 февраля 1992 года армянские оккупанты вместе со своими покровителями неожиданно совершили вооруженное нападение на город Ходжалы и совершили массовую резню мирного, безоружного населения. Ходжалы был стерт с лица земли, 150 человек пропали без вести, 1275 человек были взяты в плен и подвержены тяжелым пыткам.

По сути Ходжалинская трагедия равна преступлениям против человечности, совершенным в Холокост, в Хенрике, Хатыне.

Несмотря на прошедшие 26 лет армянские террористы не были наказаны за содеянные преступления, 4 известных резолюции Совбеза ООН не исполнены до сих пор.

Мы, верующие Азербайджана, верим, что в успешный результат усилий Верховного главнокомандующего по восстановлению целостности наших земель, и молимся за это.

Еще раз обращаемся к мировым религиозным лидерам, парламентам, международным организациям и Европейскому суду по правам человека и призываем их дать принципиальную политическую и правовую оценку агрессии и зверству армянских экстремистов против азербайджанского народа и признать преступление в Ходжалы актом геноцида".