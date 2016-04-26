​Аллахшукюр Пашазаде обратился к армянам

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Армяне должны отказаться от своих несправедливых претензий. Они должны осознать, что проиграли".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, армяне проиграли не только Азербайджану, но и мировому сообществу: "Они не считаются с другими религиями и языками, захватывают чужие земли. Армяне - нация, которая прибегает к любым средствам. Армения рано или поздно должна покинуть территории Азербайджана. Я верю в будущее Азербайджана. Принимаемые Арменией шаги недопустимы. Они уничтожают также и себя. Я вновь обращаюсь к духовным лидерам армян и призываю объяснить своим людям, чтобы те покинули оккупированные территории Азербайджана, чтобы их матери не проливали слез".