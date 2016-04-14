​Алиев и Роухани обсудили последнюю ситуацию в Карабахе

Баку. 15 Апреля. REPORT.AZ/ 14 апреля в Стамбуле состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.

Как передает Report, на встрече с удовлетворением было подчеркнуто динамичное развитие двусторонних и многосторонних отношений, сотрудничества между нашими странами в различных областях и достижение ими высокого уровня.

Было отмечено, что имеются широкие возможности для дальнейшего развития сотрудничества. В этом контексте было подчеркнуто, что интенсификация таких встреч и взаимных визитов играет важную роль.

В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями о событиях, произошедших в начале апреля на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана. Президент Ильхам Алиев отметил, что мы не хотим войны. Однако нам пришлось ответить на провокационные действия военных формирований Армении. Глава государства поблагодарил Президента Ирана за телефонный звонок во время событий и выраженную обеспокоенность. Состоялся обмен мнениями о деятельности Минской группы по урегулированию конфликта.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Было подчеркнуто значение продолжения процесса переговоров по определению правового статуса Каспия. Отмечено, что все это послужит достижению более высокого уровня связей между нашими странами в области безопасности, политической и других сферах.

Президенты Азербайджана и Ирана провели широкий обмен мнениями по различным вопросам, в том числе о развитии связей в области визового режима, туризма, финансово-банковском секторе, а также сотрудничестве в борьбе с экстремизмом, терроризмом и радикализмом, расширении отношений в других направлениях.