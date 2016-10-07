Али Ресул Усул: Улучшение российско-турецких отношений важно и для урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Улучшение российско-турецких отношений также важно и для Азербайджана, для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом на сессии вопросов-ответов на конференции Центра Стратегических Исследований при президенте Азербайджана, посвященной 25-летию независимости республики, заявил глава ЦСИ при МИД Турции Али Ресул Усул.

"В отношении России и Турции есть вопросы, которые не урегулированы. Но несмотря на это, в наших отношениях есть развитие, так как эти две страны нуждаются друг в друге", - заявил Али Ресул Усул.

Он напомнил, что хотя после инцидента со сбитым российским самолетом отношения между Турцией и Россией ухудшились, но дипломатические контакты продолжались. "Сегодня у нас есть несоответствия в позициях по Сирии, Крыму, Донбассу", - отметил А.Р. Усул, добавив, что участие двух стран также важно для решения сирийского вопроса.