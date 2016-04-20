Спикер парламента Ирана: Мы не должны позволить, чтобы в Карабахе началась война

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является одной из главных проблем региона".

Как сообщает Report со ссылкой на "Вестник Кавказа", об этом в Москве заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

"В этом регионе достаточно турбулентности и войн, поэтому мы не должны позволить, чтобы началась новая война", - отметил он, добавив, что конфликт обращает на себя внимание Ирана.

Лариджани сообщил, что в ходе своего визита в Москву провел переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию с председателем парламента Азербайджана Огтаем Асадовым.

Он добавил, что Иран и Россия, должны прикладывать свои усилия, использовать свои возможности для того, чтобы убедить Азербайджан и Армению решить эту проблему политическим путем и не допустить чтобы пламя войны охватило регион.