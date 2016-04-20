 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Спикер парламента Ирана: Мы не должны позволить, чтобы в Карабахе началась война

    Нагорно-карабахский конфликт является одной из главных проблем региона

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является одной из главных проблем региона".

    Как сообщает Report со ссылкой на "Вестник Кавказа", об этом в Москве заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

    "В этом регионе достаточно турбулентности и войн, поэтому мы не должны позволить, чтобы началась новая война", - отметил он, добавив, что конфликт обращает на себя внимание Ирана.

    Лариджани сообщил, что в ходе своего визита в Москву провел переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию с председателем парламента Азербайджана Огтаем Асадовым.

    Он добавил, что Иран и Россия, должны прикладывать свои усилия, использовать свои возможности для того, чтобы убедить Азербайджан и Армению решить эту проблему политическим путем и не допустить чтобы пламя войны охватило регион.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi