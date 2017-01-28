 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Али Гасанов: В новом поселке на территории села Джоджуг Мерджанлы будут размещены 150-200 семей

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ По поручению президента Ильхама Алиева в ближайшем будущем на территории села Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района планируется строительство нового поселка.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета Али Гасанов в ходе обсуждений в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев вопроса восстановления села Джоджуг Мерджанлы.

    По его словам, на этой территории будут размещены 150-200 семей: "Люди, которые будут переселены туда, должны сеять, землю, заниматься животноводством и обеспечивать себя". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi