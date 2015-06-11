​Али Гасанов: Думаем, что I Европейские игры будут играть позитивную роль в сближении армянского и азербайджанского народов

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Как вам известно, на предстоящих в Баку I Европейских играх примут также участие армянские спортсмены. Думаем, что первые Европейские игры будут играть позитивную роль в сближении армянского и азербайджанского народов.

Гражданам Азербайджана и официальным лицам в правительстве известно, что население Нагорного Карабаха фактически превратилось в заложников сепаратистски настроенных политиков и некоторых сепаратистских руководителей Армении.

Уже около 25-ти лет на фоне конфликта более 1 млн. граждан Азербайджана были изгнаны с родных территорий и вынуждены жить жизнью беженцев и вынужденных переселенцев.

За это время были приняты 4 резолюции ООН и требования этих документов фактически не выполняются армянской стороной. Одно государство бросает вызов резолюциям ООН".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей в Баку пресс-конференции заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, завотделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов.

А.Гасанов с чувством сожаления отметил, что нагорно-карабахская проблема существует, и по этой причине не может быть речи о восстановлении мира в регионе и мире: "Мы доводим до внимания мира, что подобные события будут повторяться до тех пор, пока преобладающие нормы мира не будут применены в одинаковой степени по отношению ко всем странам".