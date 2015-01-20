Али Ахмедов: Азербайджанское правительство проводит работы по освобождению заложников

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ "Азербайджанское правительство проводит серьезные работы по возвращению заложников, делает все, что в его силах, чтобы освободить заложников". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

"Захват двух заложников, проведение "суда" показали, насколько враждебную позицию по отношению к азербайджанскому народу и государству занимают армянское правительство, сепаратистский режим. Это является следствием агрессивной позиции по отношению к нам", - сказал А.Ахмедов.

По его словам, армяне опозорили себя на глазах всей мировой общественности: "Пока они держат подобную позицию в отношении заложников, они показывают свое истинное лицо мировой общественности".

Заместитель премьер-министра отметил, что азербайджанское правительство проводит все работы по освобождению заложников и этот процесс продолжается.

Напомним, что в июле прошлого года в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана были незаконно задержаны азербайджанцы Дильгям Аскеров и Шахбаз Гулиев, также убит Гасан Гасанов. Возвращение тела Гасана Гасанова стало возможным только через несколько месяцев, он был похоронен в Азербайджане.

Азербайджан заявил, что оккупированные территории являются землями суверенного Азербайджана, и никто не может запретить азербайджанцам переходить и свободно перемещаться на этих территориях.

Однако над Д.Аскеровым и Ш.Гулиевым, которые пытались навестить могилы своих близких, был устроен фальшивый судебный процесс и им был незаконно вынесен "приговор".