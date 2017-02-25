Али Ахмедов: Армянам свойственны дикие качества, не присущие даже хищникам

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня Хатаинская районная организация Партии "Ени Азербайджан" провела мероприятие по случаю 25-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие вице-премьер, заместитель председателя и исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, вице-спикер Бахар Мурадова, председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, заместитель исполнительного секретаря ПЕА, председатель парламентского комитета общественных объединений и религиозных структур Сиявуш Новрузов, депутаты и официальные лица.

Исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов отметил, что мировое сообщество все еще не дало заслуженную оценку Ходжалинской трагедии, учиненным армянами зверствам: "Человечество еще не сталкивалось с худшим поведением. Ходжалинская трагедия показала, что армяне, которые всегда отличались кровожадностью, способны даже на убийство детей. Армянам свойственны дикие качества, не присущие даже хищникам”.

А.Ахмедов подчеркнул, что армяне должны понести ответственность перед законом: "Это должно быть нашей главной задачей. "Справедливость Ходжалы" станет кампанией по возвращению в Ходжалы. Я верю, что состоится великое возвращение на временно оккупированные земли. Ходжалы нельзя вспоминать со слезами на глазах, представлять как признак слабости. Мы должны еще более решительно защищать наши земли, нашу историю, не позволять темным силам посягать на них".

Мероприятие продолжилось выступлениями других лиц.