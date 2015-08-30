​Алёна Стерлигова представила в Карабахе свою коллекцию одежды

Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ В оккупированных армянами карабахских Шушах прошёл показ коллекции Алёны Стерлиговой.

Как передает Report, об этом сообщила «Русской службе новостей» жена российского предпринимателя Германа Стерлигова.

Показ был организован 29 августа на поляне Джыдрдуз. На мероприятии присутствовали жители Нагорного Карабаха и туристы.

Алёна Стерлигова ранее сообщала РСН, что их семья не может вернуться в Россию из-за того, что Азербайджан объявил Стерлигова в международный розыск.

В июле ее супруг бизнесмен Герман Стерлигов приехал из России в оккупированный армянами Нагорный Карабах. В итоге Азербайджан поместил Стерлигова в список персон нон-грата, а потом возбудил уголовное дело о незаконном пересечении госграницы и поддержке Нагорного Карабаха. 28 июля Стерлигов был объявлен в международный розыск.

В России в отношении Стерлигова возбуждено дело о клевете. Заявление поступило от гражданки Израиля Миланы Горенштейн.