Нацкомиссия по правам человека Индонезии: Азербайджан должен обратиться в международные суды в связи с обстрелом армянами села Алханлы

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Индонезийские активисты в области защиты прав человека осудили убийство армянами 2-летней азербайджанской девочки Захры Гулиевой и ее бабушки, а также ранение еще одного гражданского лица в селе Алханлы Физулинского района 4 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, председатель Национальной комиссии по правам человека Индонезии Нур Холис заявил, что его организация решительно осуждает убийство двух гражданских лиц из Азербайджана.

По мнению Н.Холиса, Азербайджан должен донести этот случай до международных судов.

В свою очередь, лидер Национального молодежного совета Индонезии Тан Тауфиг Лубис сказал, что международное сообщество должно ответить немедленно, чтобы остановить убийство гражданских лиц со стороны армянских вооруженных сил: "Это варварский акт против женщин и детей. Это грубое нарушение прав человека, которое должно быть осуждено международным сообществом".

В свою очередь Национальный координатор кампании "Справедливость Ходжалы" по Индонезии Чоирун Ниса Фуджати призвала индонезийское правительство показать свою позицию против терроризма: "Международное сообщество, включая ООН, должно привлечь убийц к справедливости".