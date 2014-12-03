Акоп Инджигулян будет допрошен по "делу" захваченных в плен граждан Азербайджана

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Cепаратисты Нагорного Карабаха намерены в ближайшее время завершить так называемый "судебный процесс" в отношении захваченных в плен граждан Азербайджана Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова. Об этом сообщает Report со ссылкой на News.am.

По информации армянских СМИ, 3 декабря в ходе так называемого "судебного процесса" будет допрошен Акоп Инджигулян.

Напомним, что азербайджанцы Ш.Гулиев и Д.Аскеров были захвачены в плен армянами в первой декаде июля в оккупированном Арменией Кельбаджарском районе. Ш.Гулиев и Д.Аскеров обвиняются сепаратистами в шпионаже, незаконном ношении огнестрельного оружия, похищении человека с применением насилия и убийстве, совершенном на почве национальной ненависти.

Азербайджанская сторона не признает законность суда над Ш.Гулиевым и Д.Аскеровым. МИД Азербайджана отметил, что данный "самопровозглашенный суд не имеет никакой юридической силы".

"Никто не может ограничить или запретить гражданам Азербайджана свободно передвигаться по территории своей страны, за исключением особых случаев, предусмотренных в законодательстве республики", - отметили в МИД.

Армянский военнопленный Акоп Инджигулян по собственному желанию был передан азербайджанской стороной в третью страну. Однако в ноябре этого года возвратился в Армению.