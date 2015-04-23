Посол: Афганистан всегда будет поддерживать Азербайджан в вопросе Карабаха

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили побывал в Центральной научной библиотеке НАНА. Как сообщили Report в пресс-службе библиотеки, посол и сопровождающая его делегация ознакомились с выставочным и читальным залами библиотеки, в том числе с редкими экземплярами книг из фонда восточной литературы, книгами большого формата и миниатюрами.

Директор Центральной научной библиотеки НАНА Лейла Иманова представила гостям информацию о библиотеке. Она отметила наличие потенциала для сотрудничества между библиотеками двух стран.

В свою очередь посол Афганистана заявил, что считает важным приобретение афганскими специалистами ценного опыта азербайджанских коллег в сфере библиотековедения.

Посол, коснувшись также вопроса нагорно-карабахского урегулирования, отметил, что и Азербайджан, и его страна страдают от последствий войны, поэтому в вопросе Карабаха Афганистан всегда будет поддерживать Азербайджан.