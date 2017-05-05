Абульфас Гараев: Оккупация приносит нестабильность не только для одной страны, но и для всего мира

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Оккупация приносит трудности, нестабильность не только для одной страны, но и для всего мира".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев, выступая на сессии "Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития" в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Министр отметил, что туристы, выбирая какую страну посетить, предпочитают не ехать в те места, где они не чувствуют себя в безопасности. "20% наших земель находятся под оккупацией, там расположены богатые исторические и культурные памятники. К сожалению, мы не можем показать эти места туристам", - отметил министр.

Он призвал туристов не посещать оккупированные территории Азербайджана.