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    Абдулла Гюль: В вопросе Карабаха наблюдаются двойные стандарты

    Когда начался конфликт в Украине, мировое сообщество выразило свою позицию, однако осталось безмолвным к карабахскому конфликту

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня на Кавказе нет стабильности. Причиной этому является конфликт в Нагорном Карабахе". Как сообщает Report, об этом во время своего выступления в Университете АДА заявил экс-президент Турции Абдулла Гюль.

    По его словам, 20-летняя деятельность Минской группы ОБСЕ, к сожалению, не дала результатов. "Мы хотим, чтобы Кавказ не был стеной, а путем, связывающим Европу и Азию. Для этого надо, чтобы конфликт был решен".

    А.Гюль также отметил, что наблюдаются двойные стандарты к этому конфликту, что, по его мнению, дает возможности для продолжения конфликта: "Когда начался конфликт в Украине, мировое сообщество выразило свою позицию по этому вопросу, однако осталось безмолвным к карабахскому конфликту. Мы видим развитие Азербайджана, но хотим, чтобы это развитие распространилось и за пределы региона, а для этого необходимо урегулировать конфликт".

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