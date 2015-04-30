Абдулла Гюль: В вопросе Карабаха наблюдаются двойные стандарты

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня на Кавказе нет стабильности. Причиной этому является конфликт в Нагорном Карабахе". Как сообщает Report, об этом во время своего выступления в Университете АДА заявил экс-президент Турции Абдулла Гюль.

По его словам, 20-летняя деятельность Минской группы ОБСЕ, к сожалению, не дала результатов. "Мы хотим, чтобы Кавказ не был стеной, а путем, связывающим Европу и Азию. Для этого надо, чтобы конфликт был решен".