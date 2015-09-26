​Четверо армянских военнослужащих уничтожены в результате кровопролитного боя

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 25 сентября на линии соприкосновения войск в результате попытки нападения армянских Вооруженных сил на азербайджанские позиции завязался кровопролитный бой.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

В результате использования армянскими вооруженными подразделениями крупнокалиберного оружия, в том числе 82-мм минометов, военнослужащий Азербайджанской армии Мамедов Эльшан Вагиф оглу стал шехидом, еще трое солдат получили легкие осколочные ранения. Раненым оказана первая помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

"Руководство министерства обороны Азербайджана выражает родным и близким шехида глубокое соболезнование. Смерть нашего шехида не останется не отомщенной. Во время ответных действий наших Вооруженных сил был нанесен сильнейший ракетный и артиллерийский удар по позициям врага, в результате которого были уничтожены 4 армянских военнослужащих, до 16 человек ранены, 10 из них в тяжелом состоянии. Вооруженные силы Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку по всей линии фронта, все попытки врага решительно пресекаются нашими Вооруженными силами с применением более сильного оружия", - говорится в заявлении министерства.

Министерство обороны Азербайджана подчеркивает, что ответственность за обострение ситуации на линии фронта несет военно-политическое руководство Армении.