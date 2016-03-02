МИД Азербайджана: Армяне всеми силами пытаются воспрепятствовать отправке расследовательной миссии в Нагорный Карабах

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Мы наблюдаем переселение сирийских армян на оккупированные территории Азербайджана". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, это подтверждают и высокопоставленные армянские чиновники: "Всего сообщают о 15-20 тыс. человек. Некоторые из них размещаются в Армении, другая часть - в Нагорном Карабахе. Армяне подобные факты скрывают".

Пресс-секретарь МИД Азербайджана также прокомментировал вопрос о возможности отправки в Нагорный Карабах расследовательной миссии: "Этот вопрос является темой обсуждения, но армяне всеми силами пытаются этому воспрепятствовать, так как в предыдущих миссиях доказывалась неправомерная деятельность армян на этих территориях, в том числе и незаконное заселение на этих землях. Сопредседатели МГ ОБСЕ, как посредники в урегулировании конфликта, должны сделать шаги в этом направлении".