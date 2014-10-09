Ющенко: То, что происходит на востоке Украины похоже на конфликт в Карабахе

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "То, что происходит на востоке Украины является той же самой войной, что Россия вела в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и в Крыму".

Как сообщает Report, об этом австрийскому журналу "Профиль" заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко.

"Путин, в действительности, реализует политический проект, цель которого - вернуть России статус сверхдержавы, и Крым его при этом интересует в меньшей степени", - отметил экс-президент.

Кроме того, он призвал Запад оказать военную поддержку Украине: "Под ней я имею в виду ресурсы для защиты от российских танков и ракет. Я не могу понять, почему ЕС видит такую большую проблему в оказании военной поддержки Украине. Политические переговоры сами по себе не приведут к успеху, когда нам одновременно придется защищаться от вторжения с Востока", - подчеркнул В.Ющенко.