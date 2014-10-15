Фурнье: Париж попытается создать необходимые условия для обеспечения прогресса на переговорах по Карабаху

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ На предстоящей встрече президентов Армении и Азербайджана в Париже, организованной по инициативе президента Франции Франсуа Олланда, французская сторона попытается создать необходимые условия для обеспечения прогресса на переговорах по нагорно-карабахскому урегулированию. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил прибывший с рабочим визитом в Гюмри представитель МИД Франции Эрик Фурнье.

"Встреча президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева является одной из самых важных тем октября. Встреча двух президентов, которая пройдет с участием президента Франции, важна потому, что мы попытаемся создать условия для формирования атмосферы взаимного доверия, что позволит в дальнейшем обеспечить прогресс на переговорах", - отметил Фурнье.