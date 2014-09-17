Уорлик: Пришло время вывести переговоры по урегулированию карабахского конфликта на новый уровень

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ "Пришло время вывести переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на новый уровень".

Как сообщает Report со ссылкой на Регнум, об этом заявил журналистам в Ереване американский сопредседатель Минской Группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

По его словам, уже недостаточно встреч на уровне президентов и глав МИД конфликтующих стран: "Нужны официальные переговоры, формат которого стороны должны определить самостоятельно", - заявил он.

Дж. Уорлик отметил важность информирования обществ двух стран о ходе переговоров вокруг Нагорного Карабаха, а также соблюдения режима перемирия. «Мы не хотим предрешать окончательный результат процесса, мы хотим переговоров, которые бы привели к решению проблемы», — сказал он

Прогресса в переговорах и долгосрочного мира, как считает дипломат, можно достичь лишь в том случае, если будет установлено доверие между сторонами конфликта и армянским и азербайджанским обществами.