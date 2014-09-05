Уорлик: Встреча в Уэльсе была продуктивной

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "В Уэльсе Госсекретарь США Джон Керри провел продуктивные переговоры с президентами Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию". Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в "Twitter" сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик, который также принял в ней участие.

Д. Уорлик добавил, что США готовы и далее оказывать содействие мирному урегулированию конфликта.

Напомним, 4 сентября в Уэльсе в рамках саммита НАТО состоялась совместная встреча президентов Азербайджана, Армении и госсекретаря США. На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с нынешним состоянием и перспективами переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Предыдущая встреча президентов Азербайджана и Армении состоялась в Сочи 10 августа с участием президента России Владимира Путина.