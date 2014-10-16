Таджикистан выступает за решение карабахского конфликта на основе соблюдения принципа территориальной целостности Азербайджана

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Таджикистан и Азербайджан выступают за мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта "на основе соблюдения и обеспечения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Азербайджана и в соответствии с общепризнанными нормами международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ". Как сообщает Report со ссылкой на "Ховар", об этом говорится в совместной декларации, подписанной сегодня в Душанбе президентами Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмоном и Ильхамом Алиевым.

Согласно декларации, стороны, подтвердили свои позиции о недопустимости изменения международно-признанных границ с применением силы, и выразили поддержку усилиям друг друга, направленным против действий, ставящих под угрозу суверенитет и территориальную целостность государств.

Две страны также выразили готовность к углублению двусторонних отношений в экономической, торговой, транспортной, туристической, научной, образовательной, культурной, военной и военно-технической областях, а также в сферах здравоохранения, карантина растений, ветеринарии.