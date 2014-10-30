С сайта армянской службы "Голос Америки" удален предвзятый видеорепортаж о Нагорном Карабахе

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ С сайта армянской службы "Голос Америки" был удален видеорепортаж об оккупированных территориях Азербайджанской республики - Нагорном Карабахе (http://www.amerikayidzayn.com/media/video/2488132.... .

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, руководство сайта прокомментировало данный инцидент (http://www.amerikayidzayn.com/?refresh=1).

“В октябре 2014 года армянская служба сайта "Голос Америки", нарушив журналистские стандарты и принцип объективности, разместила на своем сайте 10-ти минутный видеоролик о Нагорном Карабахе. Мы сожалеем о нарушении наших стандартов и уверяем, что армянская служба сайта "Голос Америки" будет источником надежной и компетентной информации", - говорится в комментарии.