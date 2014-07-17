Сопредседатель МГ от Франции проводит консультации в Госдепартаменте США

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Пьер Андриё прибыл в Вашингтон для проведения консультаций по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом написал в своем микроблоге в Twitter сопредседатель Минской группы от Америки Джеймс Уорлик.

Он отметил, что новый сопредседатель МГ ОБСЕ от Франции посетил сегодня Госдепартамент США, где провел консультации по мирному урегулированию конфликта.

Напомним, 7 июля П. Андриё провел также встречи в министерстве иностранных дел России.

Французский дипломат П. Андриё вступил в должность сопредседателя Минской группы с июня, сменив на этом посту Жак Фора, исполнявшего свои обязанности с ноября 2011 года.