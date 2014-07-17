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    Сопредседатель МГ от Франции проводит консультации в Госдепартаменте США

    Пьер Андриё посетил Вашингтон для обсуждения нагорно-карабахского урегулирования

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Пьер Андриё прибыл в Вашингтон для проведения консультаций по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом написал в своем микроблоге в Twitter сопредседатель Минской группы от Америки Джеймс Уорлик. 

    Он отметил, что новый сопредседатель МГ ОБСЕ от Франции посетил сегодня Госдепартамент США, где провел консультации по мирному урегулированию  конфликта.

    Напомним, 7 июля П. Андриё провел также встречи в министерстве иностранных дел России. 

    Французский дипломат П. Андриё вступил в должность сопредседателя Минской группы  с июня, сменив  на этом посту Жак Фора, исполнявшего свои обязанности с ноября 2011 года.

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