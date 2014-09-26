 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сопредседатели МГ ОБСЕ проинформировали действующего председателя о ходе нагорно-карабахского урегулирования

    Посредники предоставили информацию о подготовке к саммиту в Париже

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ  провели встречу с действующим председателем организации Дидье Бургхалтером в Нью-Йорке.

    Как сообщили Report в пресс-службе ОБСЕ, посредники уведомили Д.Бургхалтера о ходе переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

    В частности, сопредседатели проинформировали действующего председателя ОБСЕ о недавних встречах президентов Азербайджана и Армении в Сочи и Уэльсе, а также предоставили информацию о подготовке к встрече на высшем уровне в Париже. 

    Отметим, встреча президентов Азербайджана, Армении и Франции запланирована на конец октября. Перед встречей посредники намерены еще раз посетить регион. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi