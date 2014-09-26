Сопредседатели МГ ОБСЕ проинформировали действующего председателя о ходе нагорно-карабахского урегулирования

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели встречу с действующим председателем организации Дидье Бургхалтером в Нью-Йорке.

Как сообщили Report в пресс-службе ОБСЕ, посредники уведомили Д.Бургхалтера о ходе переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

В частности, сопредседатели проинформировали действующего председателя ОБСЕ о недавних встречах президентов Азербайджана и Армении в Сочи и Уэльсе, а также предоставили информацию о подготовке к встрече на высшем уровне в Париже.

Отметим, встреча президентов Азербайджана, Армении и Франции запланирована на конец октября. Перед встречей посредники намерены еще раз посетить регион.