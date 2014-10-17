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    Сопредседатели МГ ОБСЕ провели мониторинг на армяно-азербайджанской границе

    Посредники пешком пересекли границу и прибыли в Армению

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели мониторинг на армяно-азербайджанской границе. Об этом  сообщает Report cо ссылкой на "Арменпресс". 

    По информации армянских СМИ, в ходе мониторинга полевыми помощниками личного представителя действующего председателя ОБСЕ были зафиксированы выстрелы. 

    Перейдя границу, посредники посетили Иджеван, где провели встречу с губернатором Тавушской области Овиком Абовяном, а также пообщались с местными жителями. После этого сопредседатели направились в Ереван. 

    Напомним, посредники начали визит в регион 15 октября. Сначала они посетили Баку, где провели встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

    В Ереване сопредседатели также планируют встретиться с президентом и главой МИД Армении и обсудить подготовку в к предстоящей в конце октября в Париже встрече президентов Азербайджана и Армении. 

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