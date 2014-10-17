Сопредседатели МГ ОБСЕ провели мониторинг на армяно-азербайджанской границе

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели мониторинг на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает Report cо ссылкой на "Арменпресс".

По информации армянских СМИ, в ходе мониторинга полевыми помощниками личного представителя действующего председателя ОБСЕ были зафиксированы выстрелы.

Перейдя границу, посредники посетили Иджеван, где провели встречу с губернатором Тавушской области Овиком Абовяном, а также пообщались с местными жителями. После этого сопредседатели направились в Ереван.

Напомним, посредники начали визит в регион 15 октября. Сначала они посетили Баку, где провели встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

В Ереване сопредседатели также планируют встретиться с президентом и главой МИД Армении и обсудить подготовку в к предстоящей в конце октября в Париже встрече президентов Азербайджана и Армении.