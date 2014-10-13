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    Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят регион на этой неделе

    Посредники проведут встречи с президентами и главами МИД Азербайджана и Армении

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Азербайджан и Армению на этой неделе. Как сообщает Report, 14 октября посредники прибудут в Баку, где, как ожидается, встретятся с президентом и министром иностранных дел Азербайджана.

    По  распространенной в Twitter информации пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, 17 октября сопредседатели прибудут в Ереван, где  проведут встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном и министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном.

    Напомним, очередная встреча президентов Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию запланирована на конец октября. Встреча пройдет в Париже по инициативе президента Франции Франсуа Олланда. 

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