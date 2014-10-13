Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят регион на этой неделе

По распространенной в Twitter информации пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, 17 октября сопредседатели прибудут в Ереван, где проведут встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном и министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном.
Напомним, очередная встреча президентов Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию запланирована на конец октября. Встреча пройдет в Париже по инициативе президента Франции Франсуа Олланда.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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