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    Сопредседатели МГ ОБСЕ встретятся с главами МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке

    В ходе встречи будут обсуждаться дальнейшие шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретятся сегодня в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбалдяном. Как сообщает Report, об этом написал в своей странице в Twitter сопредседатель МГ ОБСЕ от Америки Джеймс Уорлик. 

    В ходе встречи будут обсуждаться дальнейшие шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. 

    Напомним, 22 сентября министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с рабочим визитом в США для участия в открывшейся в Нью-Йорке 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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