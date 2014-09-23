Сопредседатели МГ ОБСЕ встретятся с главами МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретятся сегодня в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбалдяном. Как сообщает Report, об этом написал в своей странице в Twitter сопредседатель МГ ОБСЕ от Америки Джеймс Уорлик.

В ходе встречи будут обсуждаться дальнейшие шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, 22 сентября министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с рабочим визитом в США для участия в открывшейся в Нью-Йорке 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.