Родители освобожденного из армянского плена Джавида Музаффарзаде поблагодарили министра нацбезопасности

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Родители Музаффарзаде Джавида Самир оглы, захваченного в плен армянскими войсками на территории Тертерского района и освобожденного спустя 6 дней, направили благодарственную телеграмму в Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан. Как сообщает Report, информация об этом была размещена на сайте госкомиссии.

В послании выражается особая благодарность министру национальной безопасности Эльдару Махмудову.

Отметим, что Дж. Музаффарзаде (1999 г.р.) был захвачен в плен 5 сентября. 11 сентября Госкомиссия добилась освобождения пленного при посредничестве Красного креста.