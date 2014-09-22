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    Родители освобожденного из армянского плена Джавида Музаффарзаде поблагодарили министра нацбезопасности

    11 сентября Госкомиссия освободила пленного при посредничестве красного креста

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Родители Музаффарзаде Джавида Самир оглы, захваченного в плен армянскими войсками на территории Тертерского района и освобожденного спустя 6 дней,  направили благодарственную телеграмму в Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан. Как сообщает Report, информация об этом была размещена на сайте госкомиссии.

    В послании выражается особая благодарность министру национальной безопасности Эльдару Махмудову. 

    Отметим, что Дж. Музаффарзаде (1999 г.р.) был захвачен в плен 5 сентября. 11 сентября Госкомиссия добилась освобождения пленного при посредничестве Красного креста.

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