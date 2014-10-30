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    Псаки: США призывают стороны принять конструктивные меры для урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Мирное и прочное урегулирование конфликта достижимо с помощью диалога

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "США продолжают призывать стороны принять конструктивные меры для урегулирования нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report, об этом заявила  спикер Госдепартамента США Джен Псаки на брифинге 29 октября. 

    Она отметила, что стороны конфликта "могут опираться на импульс, созданный в ходе трех встреч президентов в этом году, приняв меры, которые позволят выстроить доверие. И сделать это можно посредством диалога". 

    Д. Псаки напомнила, что Госсекретарь США Керри провел встречи, посвященные нагорно-карабахскому урегулированию, в рамках саммита НАТО в Уэльсе. 

    Она призвала стороны конфликта вступить в "подлинный переговорный процесс для продвижения мирного и прочного урегулирования конфликта". 

    Спикер Госдепартамента подчеркнула, что США поддерживают урегулирование конфликта с помощью мирного диалога. 

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