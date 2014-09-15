Проект резолюции «Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана» включен в повестку 69-ой сессии Генассамблеи ООН

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Проекты резолюций «Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана» и «Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития» включены в повестку 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, проекты резолюции включены в повестку нынешней сессии под пунктами 38 и 33 соответственно, поскольку не был обсуждены в ходе 68-ой сессии Генассамблеи ООН.

Всего в повестку нынешней сессии включены 170 пунктов, в том числе касающийся таких вопросов, как мир и безопасность, развитие Африки, права человека, разоружение, контроль над распространением наркотиков, улучшение положения женщин, борьба с международным терроризмом и др.

Напомним, официальное открытие 69-ой сессии Генассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке 16 сентября.

Генеральная Ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством. Ежегодно в период с сентября по декабрь ведется интенсивная работа сессии Ассамблеи, которая затем проводит свои заседания по мере необходимости.