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    Президент Франции: статус-кво в нагорно-карабахском конфликте неприемлем

    Олланд призвал президентов Азербайджана и Армении активизировать усилия по урегулированию конфликта

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд призвал президентов  Азербайджана и Армении активизировать свои усилия в направлении переговоров и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с принципами международного права и принципами, определенными сопредседателями Минской группы. Об этом сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу президента Франции.

    Согласно сообщению пресс-службы, Ф.Олланд в ходе встреч с президентами Азербайджана и Армении сегодня в Париже отметил, что статус-кво в нагорно-карабахском конфликте  неприемлем.

    Президент Франции также призвал президентов двух стран продемонстрировать политическую волю, необходимую для преодоления разногласий и подготовить свое население к миру. "Чтобы двигаться вперед, он предложил начать разработку всеобъемлющего мирного соглашения", - отмечается в сообщении.

    Согласно заявлению пресс-службы, президенты Азербайджана и Армении договорились о продолжении диалога по  урегулированию конфликта, а также  решили обмениваться данными о пропавших без вести в результате конфликта под эгидой МККК.

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