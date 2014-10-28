Президент Франции: статус-кво в нагорно-карабахском конфликте неприемлем

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд призвал президентов Азербайджана и Армении активизировать свои усилия в направлении переговоров и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с принципами международного права и принципами, определенными сопредседателями Минской группы. Об этом сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу президента Франции.

Согласно сообщению пресс-службы, Ф.Олланд в ходе встреч с президентами Азербайджана и Армении сегодня в Париже отметил, что статус-кво в нагорно-карабахском конфликте неприемлем.

Президент Франции также призвал президентов двух стран продемонстрировать политическую волю, необходимую для преодоления разногласий и подготовить свое население к миру. "Чтобы двигаться вперед, он предложил начать разработку всеобъемлющего мирного соглашения", - отмечается в сообщении.

Согласно заявлению пресс-службы, президенты Азербайджана и Армении договорились о продолжении диалога по урегулированию конфликта, а также решили обмениваться данными о пропавших без вести в результате конфликта под эгидой МККК.



