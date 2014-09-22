Президент Франции: Желаю, чтобы переговоры по карабахскому урегулированию увенчались успехом

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд пригласил президента Армении Сержа Саргсяна в конце октября в Париж для обсуждения урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Франции своему армянскому коллеге по случаю Дня независимости Армении.

"Желаю, чтобы переговоры по карабахскому урегулированию, в которые Франция вовлечена как сопредседатель МГ ОБСЕ, в ближайшем будущем увенчались успехом. Рад с этой целью принять Вас в Париже в конце октября", - говорится в письме Ф. Олланда.

Напомним, как ранее заявил Report посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье, встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Армении Сержа Саргсяна и Франции Франсуа Олланда по урегулированию нагорно-карабахского конфликта запланирована на конец октября в Париже.

Встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Сержа Саргсяна состоялась 4 сентября при посредничестве Госсекретаря США Джона Керри. 9 августа, во время обострения ситуации на линии соприкосновения войск, Ильхам Алиев и Серж Саргсян встретились в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина.