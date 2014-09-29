Президент ПАСЕ считает важными контакты между делегациями Азербайджана и Армении

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Контакты между делегациями Азербайджана и Армении в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) крайне важны для процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Страсбурге председатель ПАСЕ Анн Брассер.

Комментируя вопрос журналиста, А. Брассер заявила, что видит роль возглавляемой ею структуры в поддержании равных контактов с делегациями всех стран, входящих в ее состав. Она напомнила, что на прошлой неделе побывала с визитом в Азербайджане, который в текущем полугодии возглавляет Комитет министров Совета Европы, и отметила, что в скором времени планирует посетить и Армению.