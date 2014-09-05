Президент Азербайджана: “Самая большая угроза безопасности в регионе - это захватническая политика Армении"

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "За 20 лет партнерства между Азербайджаном и НАТО наша страна стала надежным партнером, вносящим вклад во многие сферы деятельности альянса". Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на саммите НАТО в Уэльсе.

Президент отметил, что Азербайджан играет важную роль в региональной безопасности и стабильности. "Вместе с тем, сегодня самой большой угрозой безопасности в нашем регионе является захватническая политика Армении, которая держит под оккупацией Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, что составляет двадцать процентов территории Азербайджана. Армения осуществила политику этнической чистки против азербайджанцев, в результате чего более 1 миллиона человек оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Четыре резолюции Совета безопасности ООН требуют незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск из оккупированных территорий. К сожалению, Армения продолжает их игнорировать, и конфликт остается нерешенным. Конфликт должен быть решен на основе норм международного права и территориальной целостности Азербайджана", - подчеркнул глава азербайджанского государства.