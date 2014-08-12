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    Представители МККК встретились с азербайджанскими пленными

    Граждане Азербайджана передали своим семьям письма

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Представители офиса Международного Комитета Красного Креста в Карабахе встретились с удерживаемыми в армянском плену азербайджанцами Шахбазом Гулиевым и Дильгамом Аскеровым. 

    Как сообщает Report со ссылкой на News.am, руководитель программ по коммуникации ереванского представительства  МККК  Зара Аматуни заявила, что представители офиса в Карабахе посетили Ш.Гулиева и Д.Аскерова вечером 11 августа. «Встреча прошла по регламенту. Граждане Азербайджана передали письма представителю МККК, который, в свою очередь, передаст их своим коллегам в Баку», - отметила она.

    Напомним, что азербайджанцы были задержаны армянами в первой декаде июля в оккупированном Арменией  Кельбаджарском районе. 

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