Представители МККК встретились с азербайджанскими пленными

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Представители офиса Международного Комитета Красного Креста в Карабахе встретились с удерживаемыми в армянском плену азербайджанцами Шахбазом Гулиевым и Дильгамом Аскеровым.

Как сообщает Report со ссылкой на News.am, руководитель программ по коммуникации ереванского представительства МККК Зара Аматуни заявила, что представители офиса в Карабахе посетили Ш.Гулиева и Д.Аскерова вечером 11 августа. «Встреча прошла по регламенту. Граждане Азербайджана передали письма представителю МККК, который, в свою очередь, передаст их своим коллегам в Баку», - отметила она.

Напомним, что азербайджанцы были задержаны армянами в первой декаде июля в оккупированном Арменией Кельбаджарском районе.