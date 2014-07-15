Посол Франции: Сопредседатели Минской группы работают над поиском новых идей и повестки предстоящих переговоров

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна в Париже может быть полезной и привести к заключению устойчивого мира. Как сообщает REPORT, об этом заявил журналистам посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье.

«Наш президент пригласил президентов Азербайджана и Армении в Париж. Эта встреча может быть полезной, поскольку мы являемся сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и наша роль заключается в том, чтобы привести стороны к заключению устойчивого мира», - заявил П.Монье.

Посол напомнил, что президент Франции Ф. Олланд совершил визит в Азербайджан и Армению в мае, непосредственно перед 20-й годовщиной заключения договора режима прекращения огня с целью активизации переговорного процесса.

«Я знаю, что сопредседатели Минской группы, в том числе и Франция, напряженно работают над поиском новых идей и повестки предстоящих переговоров»,- подчеркнул П. Монье.

Посол напомнил, что Франция представила обеим конфликтующим сторонам ряд предложений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

«Мы сделаем все возможное вместе с нашими американскими и российскими коллегами для урегулирования конфликта», - добавил посол.

Напомним, 10 июля сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели встречу в Варшаве с целью обсуждения дальнейших шагов по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.