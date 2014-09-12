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    Посол: Встреча президентов Азербайджана, Армении и Франции планируется в конце октября

    Президенты обсудят пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Армении Сержа Саргсяна и Франции Франсуа Олланда по урегулированию нагорно-карабахского конфликта пройдет в Париже в конце октября. Об этом Report заявил  посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье. 

    По словам посла, точная дата встречи пока неизвестна. В данный момент идет согласование даты встречи по дипломатическим каналам. "Все будет зависеть от графиков президентов" - отметил П. Монье. 

    Отметим, что последняя встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Сержа Саргсяна состоялась 4 сентября при посредничестве Госсекретаря США Джона Керри. 

    Ранее, 9 августа, во время обострения ситуации на линии соприкосновения войск, Ильхам Алиев и Серж Саргсян встретились в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина.

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