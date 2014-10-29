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    Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 30 раз

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта нарушен порядка 30 раз за сутки.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно сообщению, армянские вооруженные подразделения обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана с позиций, расположенных близ сел Юсифджанлы, Шихлар, Баш Гарванд, Кенгерли Агдамского, Ашагы Вейселли, Горадиз, Караханбейли Физулинского районов, а также с безымянных высот Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

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