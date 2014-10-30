Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 17 раз

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта нарушен порядка 17 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, армянские вооруженные подразделения обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана с позиций, расположенных близ сел Сарыджалы, Шураабад Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского районов, а также с безымянных высот Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.