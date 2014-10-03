Минобороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с возвращением в Ереван армянского военнопленного

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана (МО) выступило с заявлением в связи с распространенной в армянских СМИ информации о возвращении в Ереван военнопленного Акопа Инджигуляна. Он был задержан в августе 2013 года на линии соприкосновения войск, а в августе текущего года передан третьей стороне.

Как сообщает Report, в МО подчеркнули, что распространяемые в армянских СМИ сведения вызывают у министерства чувства удивления и сожаления, поскольку они дезинформируют армянское общество, отражают одностороннюю позицию и искажают факты.

Минобороны Азербайджана заявило, что Инджигулян покинул боевой пост и вместе со своим табельным оружием сдался азербайджанским военнослужащим, при этом на него не оказывалось никакого давления или воздействия. Он заявлял, что никогда не вернется в Армению и неоднократно говорил, что хочет жить в третьей стране. "Инджигулян, согласно требованиям Женевской конвенции, содержался в определенном месте, удовлетворяющем необходимым условиям, и, какие-либо действия, противоречащие международным законам и законам гуманизма, в его отношении не применялись.

Его опекали соответствующие международные организации, и все меры в отношении него предпринимались под их контролем.

Несомненно, что армянская сторона, которая пользуется услугами армянской диаспоры, установившей местонахождение бывшего военнопленного, и имеющей тесные связи с криминальными группировками, принудила Инджигуляна заявить о якобы добровольном возвращении в Ереван, оказав давление на членов его семьи," - говорится в заявлении минобороны.