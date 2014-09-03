Министр обороны Армении принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Армении Сейран Оганян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Армении.

На встрече обсуждалось состояние на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск и вопросы, касающиеся укрепления взаимного доверия.