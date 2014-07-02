МИД: Франция мобилизует усилия в роли сопредседателя Минской группы

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Франция призвала Азербайджан и Армению воздерживаться от провокационных заявлений и работать в направлении создания атмосферы доверия для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает REPORT со ссылкой на официальный сайт МИД Франции, об этом завил сегодня в Париже на брифинге спикер внешнеполитического ведомства страны Ромен Надаль.

"Франция мобилизуется в роли сопредседателя Минской группы в целях содействия посредничеству по Нагорному Карабаху", - заявил спикер МИД Франции.

Официальный Париж призвал "стороны конфликта воздерживаться от заявлений, которые идут против установления атмосферы доверия" и предлагает принять активное участие в его урегулированиии.

Р. Надаль напомнил, что президент Франции Франсуа Олланд посетил страны Южного Кавказа в мае этого года, провел встречи с официальными лицами этих стран и заверил их в поддержке Францией продвижения вперед переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.