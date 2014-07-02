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    МИД: Франция мобилизует усилия в роли сопредседателя Минской группы

    Официальный Париж призвал Азербайджан и Армению воздержаться от заявлений, идущих вразрез с установлением атмосферы доверия

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Франция  призвала  Азербайджан и Армению воздерживаться от провокационных заявлений и работать в направлении создания атмосферы доверия для достижения  мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

    Как сообщает REPORT со ссылкой на официальный сайт МИД Франции, об этом завил сегодня в Париже на брифинге спикер внешнеполитического ведомства страны Ромен Надаль.

    "Франция мобилизуется в роли  сопредседателя  Минской группы  в целях содействия посредничеству по Нагорному Карабаху", - заявил спикер МИД Франции.

    Официальный Париж призвал  "стороны конфликта воздерживаться от заявлений, которые идут против установления атмосферы доверия"  и предлагает принять активное участие в его урегулированиии.

    Р. Надаль напомнил, что президент Франции Франсуа Олланд посетил страны Южного Кавказа в мае этого года,  провел встречи с официальными лицами этих стран  и заверил их в поддержке Францией продвижения  вперед  переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. 

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