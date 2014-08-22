МИД Франции призвало Азербайджан передать Армении тело скончавшегося диверсанта

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Франции призвало Азербайджан передать Армении тело скончавшегося диверсанта Карена Петросяна. Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Франции Ромен Надал.

Он отметил, что официальный Париж сожалеет о смерти Карена Петросяна.

«Франция соболезнует семье Карена Петросяна. Мы призываем власти Азербайджана незамедлительно вернуть его тело и пролить свет на обстоятельства его смерти», - заявил Р. Надал.

7 августа диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку пересечь линию соприкосновения войск на территории Товузского района. В ходе операции по нейтрализации вражеской группы были убиты 4 члена группы, еще один член группы, житель села Чинари Бердского района Карен Петросян, 1989 года рождения, был захвачен солдатами азербайджанской армии. На следующее утро К. Петросян внезапно скончался. По предварительной информации, причиной смерти K. Петросяна стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Армянская сторона заявила, что не исключает возможности обмена для возвращения тела диверсанта на родину.